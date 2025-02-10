نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني قبل انطلاق مباريات اليوم الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة العالمية وخاصة الاسباني العديد من المباريات الهامة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.



وتنطلق العديد من المنافسات استكمالًا لمواجهات الجولة الثالثة والعشرون من عمر الليجا، اليوم الاثنين الموافق 10 من فبراير الجاري.



اليكم ترتيب الدوري قبل انطلاق منافسات اليوم



1- ريال مدريد برصيد 50 نقطة.

2- اتليتكو مدريد برصيد 49 نقطة.

3- برشلونة برصيد 46 نقطة.

4- أتليتك بيلباو برصيد 44 نقطة.

5- فياريال برصيد 40 نقطة.

6- رايو فايكانو برصيد 35 نقطة.

7- ريال سوسيداد برصيد 31 نقطة.

8 جيرونا برصيد 31 نقطة.

9 أوساسونا برصيد 30 نقطة.

10- مايوركا برصيد 30 نقطة.

11- اشبيلية برصيد 29 نقطة.

12- ريال بيتيس برصيد 29 نقطة.

13 سيلتا فيجو برصيد 28 نقطة.

14- خيتافي برصيد 27 نقطة.

15- ليغانيس برصيد 23 نقطة.

16- لاس بالماس برصيد 23 نقطة.

17- اسبانيول برصيد 23 نقطة.

18- فالنسيا برصيد 22 نقطة.

19- الافيس برصيد 21 نقطة.

20 - ريال بن الوليد برصيد 15 نقطة.

