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أحمد جودة - القاهرة - 12 هدف حصيلة جولة مثيرة بدوري المحترفين قبل مواجهتي اليوم



أسفرت منافسات الجولة الحادي والعشرين من مسابقة دوري المحترفين عن إقامة 8 مواجهات وشهدوا تسجيل 12 هدف قبل مواجهتي اليوم الإثنين حيث يلتقي طنطا مع بروكسي والترسانة مع ديروط.

حصاد مباريات الأحد

- إقنتص فريق وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ فوزأ مثير على فريق لافيينا بقيادة مصطفى عبده بهدف دون رد سجله أكرم عبدربه في الوقت الضائع من المباراة.

ـ فوز فريق السكة الحديد بقيادة أيمن المزين على فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم السكة بهدفين نظيفين سجلهنا محمد حمادة وأحرز مروان شاهين هدف المنصورة في الشوط الثاني.

- تعادل فريق الداخليه بقيادة عمرو جمال مع فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي سلبيًا.

- فوز فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد علي فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر بهدف دون رد سجله محمد يسري في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

- فوز فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه بهدف على فريق راية سجله اللاعب عمر محمود في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

- حقق فريق بترول أسيوط بقيادة سعيد صبحي الفوز على فريق المصرية الإتصالات بقيادة عمرو انور بهدف سجله عبدالله عادل في الدقيقة 43 من الشوط الثاني.

- حقق فريق أسوان بقيادة هيثم الفيل الفوز خارج ملعبه على فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني بهدفين مقابل هدف حيث تقدم محمد شيكا للكهرباء وتعادل محمد بكري لأسوان في الدقيقة 75 واضاف الهدف الثاني مصطفى عناني.

- فوز فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق على فريق بلدية المحلة بقيادة حسام عبدالعال بهدفين نظيفين من ركلتي جزاء سجلهما عز الدين خميس.

ترتيب دوري المحترفين

1- وادي دجلة 43 نقطة

2- ابو قير للاسمده 40 نقطة

3- المقاولون العرب 39 نقطة

4- المصرية للاتصالات 38نقطه

5 - الكهرباء 34 نقطة

6- القناة 31 نقطة

7- السكة الحديد 31 نقطة

8- أسوان 30 نقطة

9- البترول 30 نقطة

10-الترسانة 29 نقطة

11 - بروكسى28نقطة

12- الداخلية28 نقطة

13- البلدية 23 نقطة

14- لافيينا21 نقطة

15 - منتخب السويس 20 نقطة

16- راية19 نقطة

17- المنصورة 17 نقطة

18 - طنطا 16نقطة

19- سبورتنج 16 نقطة

20-ديروط 13 نقطة