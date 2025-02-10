نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن مصير ميشالاك مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تطورات جديدة، بشأن مصير البولندي كونراد ميشالاك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الازمة التي حدثت مؤخرا.

تطورات جديدة بشأن مصير ميشالاك مع الزمالك

وقال الاعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الاولى بالتلفزيون المصري:" كونراد ميشالاك لم يفسخ عقده مع نادي الزمالك حتى الان، ولكنه أرسل إنذارا بالتقدم لشكوى للفيفا ضد النادي بسبب تأخر الحصول على مستحقاته".

وأضاف:" ميشالاك يرغب في الحصول على 750 ألف دولار من الزمالك، قيمة المستحقات المالية، وأعطى مهلة للنادي لمدة 15 يوما، قبل اللجوء إلى الفيفا".

وأتم كريم رمزي:" نادي الزمالك يتفاوض في الوقت الحالي مع اللاعب، ومن الأفضل الاستفادة منه حتى نهاية الموسم، وتنفيذ طلباته حتى لا يتقدم بشكوى إلى الفيفا، واشتعال أزمة جديدة داخل النادي".

