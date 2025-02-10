نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباريات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات القوية والمثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

توج إنتر ميلان بلقب الكالتشيو في الموسم الماضي بعد منافسة مثيرة مع غريمه ميلان ويوفنتوس.

يحتل نابولي حاليا صدارة البريميرليج برصيد 55 نقطة بينما يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 51 نقطة وجاء أتالانتا في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات الأحد

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن..

1 - نابولي 55 نقطة

2 - إنتر ميلان 51 نقطة

3- أتالانتا 50 نقطة

4- لاتسيو 45 نقطة

5- يوفنتوس 43 نقطة

6 - فيورنتينا 42 نقطة

7 - ميلان 38 نقطة

8 - بولونيا 38 نقطة

9 - روما 34 نقطة

10 - أودينيزي 30 نقطة

11 - تورينو 28 نقطة

12 - جنوى 27 نقطة

13 - كالياري 24 نقطة

14 - ليتشي 24 نقطة

15 - هيلاس فيرونا 23 نقطة

16 - كومو 22 نقطة

17 - إمبولي 21 نقطة

18 - بارما 20 نقطة

19 - فينيزيا 16 نقطة

20 - مونزا 13 نقطة

