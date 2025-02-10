نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإيطالية مباريات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي الذي يتنافس فيه العديد من نجوم الكرة العالمية على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف الكالتشيو في الموسم الحالي.

نجح لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان في التتويج بلقب هداف الكالتشيو في الموسم الماضي برصيد 24 هدف.

نجح ماتيو ريتيجي نجم أتالانتا في احتلال صدارة جدول هدافي الكالتشيو برصيد 20 هدف وجاء مويس كين نجم فيورنتينا في المركز الثاني برصيد 15 هدف حتى الآن.

يحتل ماركوس تورام نجم إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 13 هدف بينما بنما يحتل أديمولا لوكمان نجم أتالانتا المركز الرابع في جدول هدافي البريميرليج برصيد 10 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي حتى الآن..

1 - ماتيو ريتيجي - أتالانتا - 20 هدف

2 - مويس كين - فيورنتينا - 15 هدف

3 - ماركوس تورام - إنتر ميلان - 13 هدف

4 - أديمولا لوكمان - أتالانتا - 10 هدف

5 - فالانتاين كاستيلانوس - لاتسيو - 9 هدف

6 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان - 9 هدف

7 - لورينزو لوكا - أودينيزي - 9 هدف

8 - روميلو لوكاكو - نابولي - 9 أهداف

9 - سباستيانو إسبوزيتو - إمبولي - 8 أهداف

10 - أرتيم دوفبيك - روما - 8 أهداف

11 - دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - 8 أهداف

