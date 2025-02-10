نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خائن للأمانة.. كريم رمزي يفتح النار على خالد الجوادي بسبب كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد الإعلامي كريم رمزي، المترجم السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خالد الجوادي، نظرا للتصريحات التي أدلى بها مؤخرا والذي وجه فيها انتقادا إلى السويسري مارسيل كولر.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" الحديث الذي قاله خالد الجوادي عن مارسيل كولر وإدارة النادي الأهلي، غير مقبول، وليس له غير معنى واحد وهو أنه شخص خائن للأمانة".

وتابع:" ليس من الطبيعي، أنني بعد أن أترك عملي في أي مكان، أن أخرج وأدلي بتصريحات تضر هذا الكيان، وتشعل غضب الجماهير".

واستكمل:" خالد الجوادي هو نفس الشخص الذي كتب منشور رومانسي للسويسري مارسيل كولر منذ سنة ونصف، وقال له أنه يحبه كثيرا، وكان ينتقد الجماهير التي كانت تنتقده، كما قال في هذا المنشور أن كولر يحب النادي الأهلي كثيرا، وأنه ضحى من أجل الكيان، ولكن حاليا هذا الحديث تغير تماما".

وأتم كريم رمزي: "خالد الجوادي قال من قبل أنه لن يتحدث مرة أخرى عن هذا الأمر، وعن عمله كمترجم سابق لكولر في النادي الاهلي، ولكنه عاد مرة أخرى للحديث ولم يوفي بوعده".