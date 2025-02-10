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أحمد جودة - القاهرة -

كشف رضا شحاتة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، أن النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للمارد الاحمر، هو أهم لاعب في الفريق، وكذلك رأيه في صفقات النادي الشتوية.

رضا شحاتة: علي معلول أهم لاعب في الأهلي.. ومن الأفضل أن يلعب الفريق بهذه الطريقة

وقال رضا شحاتة في تصريحات له عبر القناة الاولى، على برنامج "رقم 10": إذا كنت مسؤول في النادي الأهلي، يجب أن يتم قيد علي معلول لأنه لاعب جيد جدًا والأهلي تأثر هجوميًا بغيابه الفترة الماضية".

وتابع: "علي معلول أهم لاعب أساسي للنادي الأهلي، ويبقى مفتاح مهم للغاية في طريقة لعب الأهلي في حال عاد لحالته البدنية".

واستكمل: "يجب أن نصبر على معلول بعد العودة من الإصابة، وان نمنحه الفرصة كاملة، وفي حال عدم عودته لمستواه المعهود، سيكون للإدارة الحق أن تشكره على مجهوداته السابقة، ويجب أن نحافظ عليه لأفضل فترة ممكنة خصوصا أنه مميز فنيا وأخلاقيا داخل وخارج الملعب".

واوضح:" سعيد جدا لتجديد عقد علي معلول، وفرحة جماهير الأهلي باستمراره مع الفريق؛ لأن طريقة الأهلي وأسلوبه يناسب معلول أكثر من يحيى عطية الله".

وعن كريم الدبيس، اكمل: "كريم الدبيس لاعب جيد جدا وفرصته في اللعب بشكل أساسي تأخرت جدا، لكن على معلول إذا عاد لجاهزيته البدنية والفنية سيكون الظهير الأيسر الأساسي في تشكيل الأهلي على حساب يحيى عطية الله وكريم الدبيس"

وعلق شحاتة:" يوجد تفاهم كبير بين على معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الملعب، والنادي الأهلي قدم صفقات قوية للغاية في الميركاتو الشتوي، ووسام ابوعلي يبذل مجهود رائع مع الاهلي، وجراديشار يلعب بطريقة السهل الممتنع في الخط الهجومي للفريق".

وأتم: "الأهلي سيكون من الافضل له أن يلعب بالثنائي وسام أبو علي، وجراديشار معا في هجوم الفريق مثل هالاند وعمر مرموش مع مانشستر سيتي الإنجليزي".