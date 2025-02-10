نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بلال: شوقي سينجح في مهمته.. وأكرم توفيق يكرر سيناريو رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، ثقته في قدرة محمد شوقي، نائب المدير الرياضي بالنادي، على النجاح في مهمته الجديدة، مستفيدًا من خبراته داخل القلعة الحمراء.

وقال بلال في تصريحات تليفزيونية: "محمد شوقي شخصية مميزة، ويعمل في المجال الإداري بالأهلي منذ عامين، مما يمنحه خبرة كبيرة، كما أنه سيتعلم الكثير من محمد رمضان، ما يعزز فرص نجاحه في هذا المنصب".

وعن أزمة أكرم توفيق، أوضح بلال: "العلاقة بينه وبين جماهير الأهلي وصلت إلى طريق مسدود، ويبدو أنه يسير على خطى رمضان صبحي، فكل المؤشرات تؤكد اقترابه من الرحيل، وكان من الأفضل أن يكون صريحًا مع إدارة النادي بشأن توقيعه لأحد أندية الشمال القطري".

وأضاف: "أرى أنه لا داعي لتجديد عقد أكرم توفيق مع الأهلي، حتى لو كان سينتقل إلى بيراميدز، خاصة أن النادي تعاقد بالفعل مع بديل له".

وعن التحكيم، اختتم بلال حديثه قائلًا: "إلغاء الفقرة التحكيمية في القنوات الرياضية لم يمنع الأخطاء، فالفرق الصغيرة ما زالت تعاني من الظلم التحكيمي أمام الفرق الكبرى".