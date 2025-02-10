نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يوقع غرامة على السولية.. وقرار جديد بشأن تجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق عن قرار جديد من محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، بشأن عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، بعد مباراة بتروجت التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف على ستاد السلام.

وقال فاروق في تصريحاته التليفزيونية: "قرر محمد رمضان توقيع غرامة مالية على عمرو السولية بسبب اعتراضه الغاضب على استبداله خلال المباراة، ومعاتبته للجهاز المعاون لمارسيل كولر، حيث رفض المدير الرياضي للأهلي ترك الأمر دون اتخاذ إجراءات تأديبية".

وأضاف: "أما فيما يخص تجديد عقد السولية، فقد قرر محمد رمضان ترك الأمر بالكامل للمدير الفني مارسيل كولر، الذي لم يحسم موقفه بعد ولم يطلب من إدارة النادي التفاوض مع اللاعب، رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري".