نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا شحاتة: لم أكن لأرفض منصبًا إداريًا في الأهلي.. وأستغرب عدم تسمية شوقي مديرًا للكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب رضا شحاتة، نجم الأهلي السابق، عن موقفه من تولي منصب إداري داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه كان سيقبل المهمة لو عُرضت عليه، مشيدًا بالنظام الإداري داخل النادي.

وقال شحاتة، خلال حديثه في برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى المصرية: "لو تم عرض منصب إداري عليّ في الأهلي، وليس فنيًا، كنت سأوافق، لأن المناصب الإدارية في النادي تُدار وفق نظام واضح، وأهم دور لأي مدير كرة هو بناء علاقة جيدة مع اللاعبين وحل الأزمات بسلاسة، وهو شرط أساسي لنجاح أي شخص في هذا المنصب".

وعن تقييمه لفترة خالد بيبو كمدير للكرة، قال: "بيبو شخصية هادئة وقليل الكلام على عكس سيد عبد الحفيظ، لكنني لا أرى أنه أحدث تأثيرًا حقيقيًا في مهمته، وأعتقد أن ضغط جماهير الأهلي لعب دورًا كبيرًا في رحيله".

وأضاف: "ما يثير استغرابي هو عدم تعيين محمد شوقي مديرًا للكرة في الأهلي، فهو مدرب مميز وأرى أنه سيكون ناجحًا في هذا المنصب، كما أنه من المهم تحديد مهام المدير الفني ومدير الكرة بشكل واضح لتجنب أي تداخل في الأدوار داخل الفريق".