نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شوقي: مهمتي الأساسية مع الفريق الأول.. والأهلي لا يعرف التهاون والعشوائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن الأولوية في مهامه ستكون مع الفريق الأول، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريب لتحديد المسؤوليات والمتطلبات الجديدة.

وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورتس: "تركيزي الأساسي سيكون على الفريق الأول، فالتواجد معه هو الأهم، إلى جانب بعض المهام الإدارية التي سيتم تحديدها خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "انتقالي من العمل الفني إلى الإداري جاء استجابة لنداء الأهلي، الذي له فضل كبير علينا جميعًا، ونحن نعمل كمنظومة متكاملة هدفها الأساسي هو نجاح النادي".

وتابع: "ما يميز الأهلي هو وضوح الرؤية والأهداف، فكل من ينضم إلى النادي يسير وفق نظام محدد، والجميع يعمل من أجل تحقيق النجاح".

واختتم حديثه قائلًا: "الحديث عن السيطرة على نجوم الفريق ليس مطروحًا، فالأمر يتعلق بالالتزام واحترام اللوائح، وهذا أمر معروف عن لاعبي الأهلي، فالنادي لديه قواعد صارمة لا يتهاون فيها".