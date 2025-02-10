الأهلي يقترب من استعادة محمد شريف في الصيف

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل مسئولو النادي الأهلي وضع الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع محمد شريف، مهاجم الفريق السابق ولاعب الخليج السعودي الحالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء عقده مع ناديه السعودي.

وينتهي عقد شريف مع الخليج بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ في الوقت الحالي. وأبدى اللاعب ترحيبه بالعودة إلى الأهلي، لمواصلة مشواره داخل جدران القلعة الحمراء.

من جانبه، تحدث محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول بالأهلي، عن أولوياته في منصبه الجديد، مشيرًا إلى أنه سيركز بشكل أساسي على الفريق الأول، مع عقد اجتماع قريب لتحديد المهام المطلوبة.

وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "التواجد مع الفريق الأول هو الأولوية بالنسبة لي، بجانب بعض المهام الأخرى التي سيتم الاتفاق عليها خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "انتقالي من العمل الفني إلى الإداري جاء استجابة لنداء الأهلي، الذي له فضل علينا جميعًا، ونحن هنا لنكمل بعضنا البعض ونعمل من أجل نجاح المنظومة".

وتابع: "الأهلي يمتلك نظامًا واضحًا وأهدافًا محددة، وكل فرد في المنظومة يسير وفق هذه القواعد لتحقيق النجاح".

واختتم حديثه قائلًا: "مسألة السيطرة على نجوم الفريق ليست معقدة، فالأمر يتعلق بالالتزام واحترام اللوائح، وهو ما يميز لاعبي الأهلي دائمًا، فالنادي لا يتهاون في مثل هذه الأمور".