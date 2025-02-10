نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر فبراير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في جميع البطولات، وتحديدا مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي.

مواعيد أهم مباريات اليوم في الدوري الاسباني

ريال مايوركا ضد أوساسونا، في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، عبر قناة beIN Sports HD 3.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد فيورنتينا، في تمام الساعة 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 11:45 مساءً بتوقيت أبوظبي، عبر قناة AD Sports Premium 1.

موعد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

دونكاستر روفرز ضد كريستال بالاس، في تمام الساعة 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 11:45 مساءً بتوقيت أبوظبي.