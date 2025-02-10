نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مايوركا ضد أوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق مايوركا لمواجهة قوية أمام نظيره أوساسونا، مساء اليوم الإثنين 10 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "لا ليغا" للموسم الحالي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

التوقيت: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الملعب: إيبيرو أمريكانو 2010.

الحكم: كورديرو فيغا.

القنوات الناقلة:

تُذاع المباراة عبر شبكة beIN Sports الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإسباني

يدخل مايوركا المباراة وعينه على تحقيق الفوز لتحسين مركزه، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 30 نقطة، ويسعى للاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

على الجانب الآخر، يتواجد أوساسونا في المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط، مما يجعل المواجهة أكثر إثارة، حيث يطمح كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تقدمهم في جدول الترتيب.

ترتيب صدارة الدوري الإسباني

يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، ويعتبر برشلونة المنافس الأقوى له حتى الآن، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

ويسعى الفريق الكتالوني لمواصلة الضغط على الغريم التقليدي، بينما يطمح أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.