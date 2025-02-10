نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف صلاح.. من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة 25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع " دوت الخليج الرياضي "، جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر البريميرليج.

موعد انطلاق مباريات الجولة الخامسة والعشرين في الدوري الانجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، يوم الجمعة المقبل الموافق 14 فبراير الجاري، بمواجهات من العيار الثقيل.

ويحتل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 هدف، ويليه النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي ب 19 هدف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

1- محمد صلاح، ليفربول، 21 هدف.

2- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 19 هدف.

3- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 17 هدف.

4- بريان مبيمومو، برينتفورد، 14 هدف.

5- كول بالمر، تشيلسي، 14 هدف.

6- جوستين كلويفرت، بورنموث، 11 هدف.

7- ماتيوس كونيا، وولفرهابتون، 11 هدف.

8- يوان ويسا، برينتفورد، 11 هدف.

9- جون فيليب ماتيتا، كريستال بالاس، 10 أهداف.

10- أولي واتكينز، أستون فيلا، 10 أهداف.