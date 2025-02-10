جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة 25

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة والعشرين.

موعد انطلاق مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي

تنطلق مباريات الجولة الخامسة والعشرين يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2025، بمواجهة قوية بين برايتون وتشيلسي في تمام الساعة العاشرة مساءً.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة 25

1. ليفربول – 56 نقطة



2. أرسنال – 50 نقطة



3. نوتينجهام فورست – 47 نقطة



4. تشيلسي – 43 نقطة



5. مانشستر سيتي – 41 نقطة



6. نيوكاسل يونايتد – 41 نقطة



7. بورنموث – 40 نقطة



8. أستون فيلا – 37 نقطة



9. فولهام – 36 نقطة



10. برايتون – 34 نقطة



11. برينتفورد – 31 نقطة



12. كريستال بالاس – 30 نقطة



13. مانشستر يونايتد – 29 نقطة



14. توتنهام – 27 نقطة



15. وست هام يونايتد – 27 نقطة



16. إيفرتون – 26 نقطة



17. وولفرهامبتون – 19 نقطة



18. ليستر سيتي – 17 نقطة



19. إيبسويتش تاون – 16 نقطة



20. ساوثهامبتون – 9 نقاط