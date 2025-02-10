بروس جروبيلار: صلاح لا يُقارن.. ومرموش صفقة مثالية لمانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد بروس جروبيلار، نجم ليفربول السابق، بتألق محمد صلاح مع الريدز هذا الموسم، مشددًا على مكانته الفريدة في عالم كرة القدم.

وقال جروبيلار، في حوار مع برنامج ستاد المحور: "عندما نتحدث عن لاعبين مثل عمر مرموش وإمكانية انتقاله إلى مانشستر سيتي، فهي بالتأكيد صفقة مميزة، لأن طريقة لعبه تناسب أسلوب بيب جوارديولا".

وأضاف: "لا يوجد مقارنة بين محمد صلاح وعمر مرموش، الملك المصري لا يُقارن. نحن لا نتحدث عن فرق أخرى، نحن نتحدث فقط عن ليفربول ونحب هذا النادي، وأتمنى أن يحقق الفوز أمام مانشستر سيتي في المباراة المقبلة".

واختتم حديثه قائلًا: "في النهاية، يجب على صلاح أن يبذل قصارى جهده مع الفريق حتى نهاية الموسم، وأتمنى كل التوفيق للجماهير في جميع أنحاء مصر".