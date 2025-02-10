نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن مكي: ميشالاك لم يشعر بالراحة في الزمالك.. وأطالب بعودته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد حسن مكي، لاعب الزمالك السابق والمدرب السابق لفريق أحد السعودي، عن أزمة اللاعب ميشالاك مع القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وقال مكي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "كنت متفائلًا بصفقة ميشالاك مع الزمالك، فهو لاعب سريع ويمتلك إمكانيات رائعة، خاصة أنني دربته سابقًا في فريق أحد السعودي، لكنني تفاجأت بتراجع مستواه".

وأضاف: "ميشالاك فقد الثقة في الزمالك ولم يشعر بالراحة النفسية، وعلى مسؤوليتي الشخصية، أطالب النادي بمنحه فرصة جديدة وعودته في الفترة المقبلة".