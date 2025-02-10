نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوساكا: الاتحاد السكندري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي.. وتوفيق لا يستحق الطرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور أن ماسيمو بوساكا، مدير تطوير الحكام في فيفا، أوضح خلال ورشة تدريب الحكام المصريين اليوم أن أحمد توفيق، لاعب بيراميدز، لا يستحق الطرد أمام الأهلي، وكان يجب على الحكم محمود البنا الاكتفاء بالبطاقة الصفراء.

وأوضح بوساكا أن تدخل توفيق لم يكن بالكوع على كريم الدبيس، بل استخدم قوة الجزء العلوي من جسده، وهو ما يستوجب إنذاره فقط بسبب التهور، مؤكدًا أن الحالة لا تستدعي تدخل تقنية الفيديو.

وأضاف الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور على قناة المحور، أن بوساكا شدد على أن تدخل جراديشار، لاعب الأهلي، كان ركلة جزاء صحيحة، حيث ارتكب أحمد سامي، مدافع بيراميدز، مخالفة واضحة بسبب تدخله القوي، واصطدام الرأسين يندرج تحت العنف وليس التنافس المشروع.

كما أشار بوساكا، خلال استعراض الحالات الجدلية في مباريات الدوري، إلى أن الحكم محمد معروف لم يحتسب ركلة جزاء مستحقة للاتحاد السكندري، بعدما لمست الكرة يد يحيى عطية الله داخل منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 14.

واختتم بوساكا حديثه بالتأكيد على أنه كان يتوجب على حكم تقنية الفيديو، وائل فرحان، استدعاء الحكم محمد معروف لمراجعة اللقطة.