نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يضم التونسي رشاد العرفاوي قادمًا من الإفريقي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، أن النادي تعاقد مع سبعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيرًا إلى أن الفريق ضم اللاعب التونسي رشاد العرفاوي، قادمًا من النادي الإفريقي التونسي.

وأوضح خليل، في تصريحات هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن الفريق يستعد بقوة لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أن المحلة يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين إلى جانب قاعدة جماهيرية محترمة، ويحتاج إلى دعمها لتحقيق نتائج إيجابية في الدوري.

وأضاف: "قمنا بتدعيم صفوف الفريق بسبعة لاعبين خلال يناير، كما تعاقدنا مع محمد عبد المنصف لتولي تدريب حراس المرمى، وهو صاحب خبرات كبيرة في هذا المجال".