نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نجم الاتحاد المنستيري ينتقل إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد علي البحوري، المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد المنستيري التونسي، انتقال اللاعب أحمد الجفالي إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال البحوري، في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "مفاوضات الزمالك معنا لضم الجفالي تمت خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، واللاعب يتمتع بإمكانات مميزة وقدم مستويات جيدة معنا، كما يتميز بقدرات فردية عالية".

وأضاف: "الزمالك نادٍ كبير في العالم العربي، والجفالي قادر على صنع الفارق بشرط التأقلم سريعًا.

الصفقة تمت مقابل 500 ألف دولار على دفعتين، كما يتضمن العقد حصول الاتحاد المنستيري على 20% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب".

واختتم حديثه قائلًا: "جماهير الاتحاد المنستيري غاضبة من رحيل الجفالي، خاصة أنه لم يكن ضمن قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم، لكن رغبته في الانتقال إلى الزمالك حسمت الصفقة".