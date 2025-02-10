نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم صفقة كوتيسا ويسعى لضم نازارينكو.. وأكرم توفيق خارج قائمة المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة أن النادي الأهلي يسعى لحسم صفقتي اللاعب الفرنسي ديريك كوتيسا والأوكراني أولكسندر نازارينكو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح شحاتة، خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة، أن إدارة الأهلي أنهت جميع التفاصيل الخاصة بضم كوتيسا، وتسعى حاليًا لإتمام التعاقد مع نازارينكو لتعزيز صفوف الفريق، استعدادًا للمنافسات المقبلة، ومن بينها كأس العالم للأندية.

وأضاف أن إدارة الأهلي قررت استبعاد أكرم توفيق من قائمة الفريق المشاركة في مونديال الأندية، وذلك بعد أن حسم اللاعب موقفه من الرحيل عن القلعة الحمراء عقب انتهاء عقده.