نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يحيي ذكرى شهداء الأهلي قبل مواجهة الفريقين في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة على إحياء ذكرى 72 من شهداء الأهلي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء 11 فبراير على ستاد السلام في تمام الساعة 7:00 مساءً.

ونشرت الصفحة الرسمية لغزل المحلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "في شهر الشهداء، ستظل ذكراكم خالدة.. 72 شهيدًا في القلب دائمًا."

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من جماهير الفريقين، حيث عبرت جماهير الأهلي عن امتنانها لهذه اللفتة، فيما تفاعل جمهور المحلة مع أجواء المباراة المنتظرة.

ويعد شهر فبراير من الشهور التي تحمل ذكرى حزينة لجماهير الأهلي، حيث شهدت حادثة بورسعيد عام 2012 التي راح ضحيتها 72 مشجعًا، مما جعل هذا الشهر موعدًا سنويًا لإحياء ذكراهم والتأكيد على عدم نسيان تضحياتهم.