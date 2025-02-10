نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز أمام إشبيلية بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الليجا.

أهداف مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

افتتح روبرت ليفاندوفسكي أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من رافينيا إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها إينيجو مارتينيز برأسية ليتابعها ليفاندوفسكي بتسديدة يسارية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتعادل روبين فارجاس لصالح إشبيلية في الدقيقة 8، بعد عرضية من ساؤول من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها فارجاس بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني، سكنت الشباك على يمين الحارس فويتشيك تشيزني.

وسجل فيرمين لوبيز الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 46، بعد عرضية رائعة من بيدري إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها لوبيز برأسية، سكنت الشباك.

وعزز رافينيا دياز التقدم بالهدف الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 55، بعد تمريرة من ب أو كوبارسي إلى رافينيا الذي راوغ المدافع بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليمنى د، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز إريك جارسيا الهدف الرابع لصالح برشلونة في الدقيقة 89، بعد ركلة حرة، نفذها رافينيا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جارسيا برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.