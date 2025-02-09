ختام بطولة «اكتشف عمان للرجل الحديدي 70.3 مسقط»

اختُتمت بمحافظة مسقط مساء امس الأول بطولة «اكتشف عُمان للرجل الحديدي 70.3 مسقط» التي نظمتها وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط للفعاليات الدولية وأقيمت فعالياتها في شاطئ القرم على مدى ثلاثة أيام متتالية، بمشاركة عدد من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم. رعى ختام البطولة سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة.

وانطلقت فعاليات اليوم الختامي في ساعات الصباح الباكر بسباق السباحة امتد لمسافة كيلو و 900 متر على شاطئ القرم، تلا ذلك سباق الدراجات الهوائية الذي امتد لمسافة 90 كيلومترًا، وتبعه الجري بمسافة 21 كيلومترًا أي ما يساوي نصف ماراثون. وفي سباق الرجل الحديدي، تمكّن إيفجيني تيخونين من قرغيزستان من حصد المركز الأول في فئة الرجال بزمن قدره 3:58:42، فيما جاء البريطاني ويليام ديفي في المركز الثاني بزمن 3:59:24، تبعه الأسترالي رايان كريستيان في المركز الثالث بزمن 4:00:03. أما في فئة النساء، فقد توّجت البريطانية ميمي كارلتون بالمركز الأول بعد إنهاء السباق في 4:28:39، فيما حلّت الألمانية ليا لينشويفت ثانيةً بزمن 4:32:00، وجاءت الأميركية كارولين بريدجز في المركز الثالث بزمن 4:34:34.