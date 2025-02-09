البلجيكي لويس فيريك يتوج بالمرحلة الثانية لـ«طواف عمان» .. والفرنسي باريت بينتر وصيفا

توِّج الدرَّاج البلجيكي لويس فيريك بلقب سباق المرحلة الثانية من «طواف عُمان الدولي 2025» للدرَّاجات الهوائية والذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع الاتحاد العُماني للدرَّاجات الهوائية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة الأخرى، بينما حلَّ الدرَّاج الفرنسي باريت بينتر في المركز الثاني، وجاء البريطاني فلاين في المركز الثالث، وحصل على القميص الأحمر الدرَّاج لويس فيريك، وحصل على القميص الذهبي الدرَّاج رودريجو ألفاريس رودريجيس، وحصل على القميص الأخضر الدراج لويس فيريك، أما القميص الأبيض فحصل عليه الدرَّاج فالنتان باري، وأقيم ختام المرحلة الأولى من الطواف برعاية سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط.

وأعطى انطلاق المرحلة الثانية والتي بلغت مسافتها 203 كيلومترات، سعادة الشيخ الدكتور يحيى بن سليمان الندابي والي الرستاق، والبداية من أمام قلعة الرستاق، ثم طريق الرستاق - العوابي - نخل، ثم التوجُّه إلى وادي المعاول، والانعطاف يمينًا إلى قرية اللاجال، ثم التوجه يمينًا إلى طريق فنجاء، ثم دخول سوق فنجاء إلى طريق سيح الأحمر 15 الرسيل، ثم إلى دوار برج الصحوة مرورًا بطريق المرتفعة، ثم إلى شارع معسكر المرتفعة، ثم إلى إشارات المرور عند بنك مسقط، ثم شارع 99، والاتجاه إلى اليمين عند إشارات المرور بالجامع الأكبر بالغبرة، ثم إلى طريق الأنصب والنزول إلى طريق مسقط السريع بوشر، ثم الانعطاف يمينًا إلى شارع الجبل «بوشر - العامرات»، إلى المحج، طريق 17، إلى وادي عدي، والاتجاه إلى روي، ثم إلى دوار روي، والاتجاه يمينًا إلى إشارات المرور عند فندق شيراتون، ثم يمينًا إلى الوادي الكبير «شارع البستان»، إلى دوار البستان، ثم العودة والدخول يمينًا باتجاه صعدة قنتب، ثم الاتجاه نحو دوار فندق ومنتجع شنجريلا، والاتجاه يمينًا إلى يتي، وصعود مرتفعات يتي، حيث النهاية.

وكانت المرحلة الأولى من الطواف قد توِّج بها الدرَّاج النيذلاندي «أولاف كوي»، بينما حلَّ الدرَّاج التشيكي «بيتنر بافل» في المركز الثاني، وجاء النرويجي «بليكر ايرلاند» في المركز الثالث. وحصل على القميص الأحمر الدرَّاج «أولاف كوي»، بينما حصل على القميص الذهبي الدرَّاج «كين ريتشارد»، وحصل على القميص الأخضر الدراج «أولاف كوي»، أما القميص الأبيض فحصل عليه الدرَّاج «أولاف كوي».

المرحلة الثالثة

وتنطلق اليوم الاثنين المرحلة الثالثة للطواف والتي تبلغ مسافتها 181 كيلومترًا، وسيكون انطلاق المرحلة من فنجاء بولاية بدبد مرورًا بسرور وحساس، ثم الاتجاه إلى قرية الخوبار، مرورًا بسفالة سمائل باتجاه طريق 15 إلى طريق المغبارية، ثم وادي مقزح وقفيسة ثم طريق مقزح بإزكي مرورًا ببركة الموز ثم الاتجاه يمينًا على طريق الرحبة، إلى ولاية الحمراء ثم غبرة نزوى بوادي كمه ثم تنوف، بعدها إلى كهف الهوتة بولاية الحمراء ثم مركاض صعودًا إلى ختام المرحلة بالجبل الشرقي.