لجنة الرياضة النسائية باتحاد اليد تنظم المهرجان الأول لكرة اليد الشاطئية

تضمن العديد من التدريبات المتنوعة فـي اللعبة

نظمت لجنة الرياضة النسائية بالاتحاد العماني لكرة اليد فعاليات المهرجان الأول لكرة اليد الشاطئية للسيدات، الذي أقيم بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بحضور عبير بنت عيسى الزدجالية عضوة مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيسة اللجنة ونصر بن حمد الحسني عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس لجنة المسابقات ومساعد مدرب منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية جابر البلوشي والخبير التحكيمي بالاتحاد زهير سمحة, وبعض لاعبي منتخبنا لليد الشاطئية، حيث اشتمل المهرجان على مجموعة من الفعاليات وتدريب اللاعبات على كرة اليد الشاطئية والمتمثلة في التمرير والاستلام والتدريب على الدوران و كيفة استلام الكرة في الهواء والتصويب بالدوران والتدريب على التبديل ثم لعب تقسيمة مبسيطة لمعرفة مدى تطبيق اللاعبات لهذا التدريبات، وجاء تنظيم المهرجان في اطار خطة اللجنة النسائية لنشر لعبة كرة اليد الشاطئية.

وعن المهرجان قالت عبير بنت عيسى الزدجالية عضوة مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيسة اللجنة بان فكرة اقامة المهرجان تنبني على نسبة إقبال الفتيات لكرة اليد الشاطئية ومحاولة تطبيقها لأول مرة على مستوى السلطنة مؤكده بان الهدف الاساسي من تنظيم المهرجان هو تعريف الفتيات على لعبة كرة اليد الشاطئية ونشر اللعبة وايجاد قاعدة من الفتيات الممارسات للعبة.

واضافت عبير الزدجالية نسعى الى تشكيل منتخب كرة يد شاطئية نسائي للمستقبل والمشاركة في البطولات والتصفيات الاسيوية نظرا لعدم انتشارها الكبير في قارة آسيا .

الجدير بالذكر أن لجنة الرياضة النسائية سوف تنظم في شهر ابريل القادم منافسات الدوري النسائي لكرة اليد للصالات بمشاركة 7 أندية وهي مصيرة والسويق وصلالة والشباب ونادي عمان والبشائر يتم من خلاله اختيار افضل اللاعبات المتميزات لتشكيل منتخب نسائي لكرة اليد للصالات للاستحقاقات القادمة .