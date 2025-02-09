الرياضة

بنك مسقط يواصل استقبال طلبات التسجيل لبرنامج «الملاعب الخضراء»

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  • بنك مسقط يواصل استقبال طلبات التسجيل لبرنامج «الملاعب الخضراء» 1/2
  • بنك مسقط يواصل استقبال طلبات التسجيل لبرنامج «الملاعب الخضراء» 2/2

الأحد 09 فبراير 2025 م - 10 شعبان 1446 هـ

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بنك مسقط يواصل استقبال طلبات التسجيل لبرنامج «الملاعب الخضراء»

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الأحد - 09 فبراير 2025 06:15 م

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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