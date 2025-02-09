يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وبليموث اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - مباراة ليفربول وبليموث اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وبليموث اليوم.. القنوات الناقلة لكأس الاتحاد الإنجليزي.. يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره بليموث أرجايل، مساء اليوم الأحد 9 فبراير 2025، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك على ملعب هوم بارك.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول وبليموث من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ليفربول يسعى لتخطي بليموث أرجايل في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

يدخل ليفربول المباراة بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، وهو يطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية في الموسم الحالي. الفريق يتصدر حاليًا الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، كما تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تصدره مجموعته برصيد 21 نقطة.

في المقابل، يسعى فريق بليموث أرجايل، الناشط في دوري التشامبيونشيب (الدرجة الثانية الإنجليزية)، إلى تحقيق مفاجأة أمام العملاق الأحمر، خاصة بعدما نجح في إقصاء برينتفورد من الدور الثالث، بالفوز عليه بهدف دون رد.

موعد مباراة ليفربول وبليموث أرجايل في كأس الاتحاد الإنجليزي

تنطلق المباراة اليوم الأحد، في تمام:

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبليموث أرجايل

حتى الآن، لم تعلن أي قناة عربية عن نقل المباراة مباشرة، لكن سيتم بثها عبر:

Sport TV3 Portugal.

ITV 1 England HD.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام بليموث أرجايل

قرر المدرب أرني سلوت منح بعض اللاعبين الأساسيين راحة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، لكنه سيدفع بتشكيل قوي يضم العناصر التالية:

حراسة المرمى: كاويمهين كيليهير.

خط الدفاع: كونور برادلي، جاريل كوانساه، واتارو إيندو، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: مورتون، أليكسيس ماك، أليستر.

خط الهجوم: كييزا، هارفي إليوت، لويس دياز، داروين نونيز.

مشوار الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

تأهل إلى الدور الرابع بعد الفوز على أكرينجتون ستانلي برباعية نظيفة في الدور الثالث.

يسعى للوصول إلى ثمن النهائي لمواصلة مشواره في البطولة، بجانب نجاحه في حجز مقعد بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام نيوكاسل يونايتد.

بليموث أرجايل

تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على برينتفورد بهدف نظيف.

يأمل في تحقيق مفاجأة كبيرة أمام ليفربول والتأهل للدور القادم.

أرقام ليفربول

خاض 37 مباراة في جميع البطولات.

حقق 29 انتصارًا، وتعادل في بعض المباريات، وخسر 3 فقط.

يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة.

تأهل مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تصدره مجموعته.

التحضيرات لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويفضل سلوت إراحة بعض اللاعبين الأساسيين في مباراة اليوم، من أجل الاستعداد بأفضل شكل لمباراة إيفرتون المؤجلة من الجولة 15 في البريميرليج، والتي تأجلت سابقًا بسبب ظروف الطقس.