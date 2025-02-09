نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شادي محمد: صفقة بن شرقي ليست للرد على المنافس.. والأهلي ضم المغربي لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، عن صفقات المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال شادي محمد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: راضي جدا عن صفقات الأهلي الشتوية، وهدفها كأس العالم وهناك فروق في المستويات الفنية والاحترافية، لذلك عمل الأهلي على التدعيم لكونه صاحب اسم كبير وممثل إفريقيا.

وأضاف شادي محمد: البعض يُهيئ الرأي العام أن الصفقات جاءت ولا بد أن يكون هناك نتائج كبيرة في كأس العالم للأندية أو الهجوم.

وواصل نجم الأهلي السابق: البعض أخرج بن شرقي صاحب إصابة ممزمنة، والبعض قال إنه جاء للرد على المنافس وكيف ذلك وهو رحل قبل سنوات.

وأكمل شادي: الأهلي تعاقد مع لاعب متميز محترف يليق باسم الأهلي، وليس ردا على الزمالك أو أحد، وإذا بحثنا عن إمكانياته سنرى أنه يمتلك إمكانيات كبيرة والجماهير واللاعبين سيساعدوه.

واختتم شادي محمد تصريحاته: جراديشار عبر عن نفسه مبكرا وكيف ننتظر أن نتعاقد مع لاعب يحتاج لـ7 أو 8 مباريات.

