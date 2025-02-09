الرياضة

الإسماعيلي ينتظر قرار اتحاد الكرة بشأن إيقاف قمر الدولة وطارق مجدي

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الإسماعيلي ينتظر قرار اتحاد الكرة بشأن إيقاف قمر الدولة وطارق مجدي

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، رد اتحاد الكرة بشأن خطابه المرسل، بطلب إيقاف الحكمين نادر قمر الدولة، وطارق مجدي، بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراتي الفريق أمام طلائع الجيش والزمالك في مسابقة الدوري.

وأرسل الإسماعيلي خلال الأيام الماضية، خطابا لاتحاد الكرة أعرب فيه عن بالغ استياءه مما وصل اليه حال المنظومة التحكيمية في مصر.

وأوضح النادي في خطابه لمسئولي الاتحاد، أنه لن يتهاون مستقبلًا مع أي قرارات خاطئة تعطل مسيرة الفريق في مسابقة الدوري، حتى لو استدعى الأمر الانسحاب من المسابقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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