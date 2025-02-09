الإسماعيلي ينتظر قرار اتحاد الكرة بشأن إيقاف قمر الدولة وطارق مجدي

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، رد اتحاد الكرة بشأن خطابه المرسل، بطلب إيقاف الحكمين نادر قمر الدولة، وطارق مجدي، بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراتي الفريق أمام طلائع الجيش والزمالك في مسابقة الدوري.

وأرسل الإسماعيلي خلال الأيام الماضية، خطابا لاتحاد الكرة أعرب فيه عن بالغ استياءه مما وصل اليه حال المنظومة التحكيمية في مصر.

وأوضح النادي في خطابه لمسئولي الاتحاد، أنه لن يتهاون مستقبلًا مع أي قرارات خاطئة تعطل مسيرة الفريق في مسابقة الدوري، حتى لو استدعى الأمر الانسحاب من المسابقة.