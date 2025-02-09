نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شادي محمد يُهاجم نجوم الأهلي: البعض قاد حملات ضد محمد رمضان لضرب كرسي في الكلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، بعض نجوم القلعة الحمراء القدامى، متهما البعض بقيادة حملات ممهنجة ضد المدير الرياضي محمد رمضان، بسبب عدم تواجدهم في مناصب داخل النادي.

وقال شادي محمد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم،:محمد شوقي اسم كبير واكتسب خبرات من خلال المنتخب وشخصية قوية ولديه روح الأهلي، والشخصية القوية يمكنها النجاح.

وتابع نجم الأهلي السابق: محمد رمضان شخصية محترمة وتعرض لحملات ممنهجة وصلت لشخصه، لكنه جاء في أمور صعبة وبذل مجهود كبير يستحق الشكر عليه.

وواصل شادي محمد: هناك من يريد أشخاص معينة ولذلك يهاجمه، والأهلي لا يُدار بهذه الطريقة والخطيب لن يقبل بهذا، وهناك من يريد أن يتواجد أو يضرب كرسي في الكلوب.

وأكمل شادي محمد: هناك ثوابت في الأهلي وأي شخص يأتي جميعنا نتمنى له التوفيق، وهناك من كان يريد تصدير أسماء بعينها وكأن الأهلي لا يوجد به كوادر.

واختتم نجم الأهلي السابق: أتمنى التوفيق لمحمد شوقي في مهمته وهو قادر على قيادة الأمر بشكل جيد بما يمتلكه من خبرات.

