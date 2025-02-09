نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شادي محمد: لا أوافق على عودة رمضان صبحي إلى الأهلي لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، عن موقفه من عودة رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، إلى صفوف القلعة الحمراء مجددا.

وقال شادي محمد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: موضوع رمضان صبحي قتل بحثا، ولا أؤيد عودة رمضان صبحي مجددا بسبب الكواليس الكثيرة في الأمر.

وتابع شادي: كلاعب أتمنى عودة رمضان صبحي لكن لو فكرت بفكر الجمهور فلا يمكن عودته.

واختتم نجم الأهلي السابق: لا يُمكن أن احتفظ بلاعب يُساوم أو يُصارع على الأمور المادية، ولا يُمكن السماح بالاحتفاظ بلاعب يزج باسم الأهلي من أجل زيادة الأمور المادية.