نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب المصري: لا أعلم تفاصيل التعاقد مع مصطفى أبو الخير.. وكنا نستهدف صفقات أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد عبد الكريم المدرب العام للنادي المصري البورسعيدي، عن فوز الفريق على نظيره الاتحاد السكندري أمس، ورأيه في الصفقات الجديدة التي ضمها الفريق.

وقال عبد الكريم، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: مررنا بظروف صعبة ونتائج سلبية لكن تمكننا من التعويض، وتعرضنا لغياب ميدو جابر والشامي لكننا لم نتأثر وأعدنا كريم بامبو إلى مستواه.

وأضاف محمد عبد الكريم: الدوري الممتاز صعب ونشعر أننا في نهاية الدوري وليس في المرحلة الاولى والكل يقاتل من أجل النقطة.

وتابع مدرب المصري البورسعيدي: حققنا فوزا مميزا على فريق مميز ومحترم واغلقنا المباراة، وسنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة.

وأردف محمد عبد الكريم: تعاقدنا مع 3 صفقات وتابعنا الثلاثي قبل التعاقد معه، ومصطفى أبو الخير تابعناه مع الأهلي في نهاية الموسم الماضي.

وواصل عبد الكريم: كجهاز فني لا نعلم تفاصيل تعاقد الفريق مع مصطفى أبو الخير، وهو لاعب مميز سيساعدنا في طريقة لعبنا ولو لم يكن اللاعبين إضافة لم نكن سنتعاقد معهم.

واختتم مدرب المصري: كنا نستهدف التعاقد مع جناح آخر لكن لم يسعفنا الوقت، ونعمل على تجهيز ميدو جابر خاصة وأننا لدينا مباريات قوية محليا وإفريقيا.

