موقف صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة بليموث أرجايل مساء اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد بليموث أرجايل اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز، جاريل كوانساه، نيوني، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، تشيزا، مكونيل.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، هيرفي إليوت، لويس دياز.

ولم يتواجد النجم المصري محمد صلاح في قائمة ليفربول لمباراة اليوم ضد بليموث.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة ليفربول ضد بليموث أرجايل مساء اليوم الأحد، عبر شبكة سبورت الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا Sports TV 1.