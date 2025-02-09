نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: جروس واقف مع الزمالك على تكة.. وميكالي ينتظر التعثر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، موقف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من الاستمرار في القيادة الفنية للقلعة البيضاء.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: كريستيان جروس على تكة مع الزمالك وقد يرحل في أي وقت وحال تعثره سيرحل مباشرة، لكن حال فوزه أمام فاركو سيستمر للمباراة التالية وهكذا مما يعني أنه على حافة الهاوية.

وتابع كريم رمزي: ميكالي هو بديل جروس في الزمالك وحال رحيل السويسري سيكون هو البديل الموجود، وهذه هي الخطة رغم أن المعلن أن المدرب مستمر لكن حال أي تعثر لن يُكمل مسيرته مع الفريق.

وواصل كريم رمزي: جروس مدرب كبير وكان ناجحا مع الزمالك سابقا، ومفهوم سبب التعاقد معه بعد رحيل جوميز.

وأردف كريم رمزي عن أزمة البولندي ميشالاك: الزمالك أخطأ بالتعاقد مع ميشالاك لكن لا بد من تحملها حتى لا يتعرض الزمالك لمشكلة جديدة في فيفا.

واختتم كريم رمزي: مجلس الزمالك هو أكثر من يعني مشكلات فيفا والتي عمل على حلها، ولا أعتقد أنه سيذهب بنفسه لهذه المنطقة مرة أخرى.

