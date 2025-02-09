نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ميشالاك يخطر الزمالك بفسخ تعاقده والتصعيد للفيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل نادي الزمالك، على فسخ اللاعب البولندي كونراد ميشالاك، تعاقده مع القلعة البيضاء صباح اليوم الأحد، بعد ارسال اللاعب خطاب للنادي يفيد بفسخ تعاقده.

ميشالاك يلجأ للفيفا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك

وكان البولندي كونراد ميشالاك قد أرسل خطابا إلى نادي الزمالك صباح اليوم، يفيد بفسخ تعاقده مع الأبيض واللجوء إلى الفيفا، بسبب تأخر مستحقاته المالية.

وجاءت خطوة فسخ التعاقد من جانب ميشالاك، بعد عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة في الوقت المحدد، من النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.