نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى المصري مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن صفقة انتقال مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي الشاب، إلى صفوف المصري البورسعيدي قبل نهاية الميركاتو الشتوي.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: مصطفى أبو الخير لم يرحل عن الأهلي مجانا، والأحمر حصل على مقابل لرحيل اللاعب وليس من الصحيح أن نصدر ذلك للجمهور بسبب المشكلات.

وتابع كريم رمزي: علينا المواجهة ولن نعيش دائما مستخبيين والجمهور أصبح واعيا، وموقف مثل هذا هو من يُذكر الناس بالأمور التي نريد أن ننساها.

وواصل رمزي: ليس من الصحيح أن يُصور الأهلي للجمهور أنه فسخ عقد اللاعب ثم رحل للمصري في صفقة انتقال حر، بالرغم من أن المعلومة المؤكدة أن الأهلي حصل على مقابل في بيعه.

واختتم كريم رمزي: مازالت إدارة الأهلي تخشى بيع أو شراء لاعبين من المصري بشكل مباشر بسبب المشكلة التي حدثت رغم أن الجمهور نفسه بات واعيا ويعلم أننا جميعا أخوة.