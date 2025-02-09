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أحمد جودة - القاهرة -



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خاصة خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات فنية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا للقاء فاركو في الدوري



وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الخططية في مران اليوم.



وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.

