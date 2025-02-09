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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن قرار النادي الأهلي بتعيين محمد شوقي نائبًا للمدير الرياضي لشئون الفريق الأول، والذي جاء خلال الساعات القليلة الماضية.

كريم رمزي عن تعيين محمد شوقي: الأهلي ربح كادرا إداريا.. وخسرنا مدرب مميز

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: محمد شوقي اسم كبير رغم صغر سنه وثقف وعلم نفسه وأحد أهم الكوادر الرياضية وأصبح لديه القدرة على النجاح في أي منصب خاصة مع شخصيته القوية.

وتابع رمزي: محمد شوقي سينجح بسبب قربه من السوشيال ميديا وبسبب اقتراب سنه من اللاعبين بجانب قدراته الفنية المميزة وقدراته الشخصية التي تؤهله للتعامل مع اللاعبين.

وواصل كريم رمزي: كنت أرى أن محمد شوقي أحد أهم الكوادر الفنية في مصر بعدما برز اسمه مع المدربين الأجانب والذين أشادوا به.

واختتم كريم رمزي: الأهلي كسب مدير كرة أو نائب مدير رياضي لشئون فريق الكرة، والأحمر كسب كادر إداري جيد لكننا نخسر كادر تدريبي واعد وكان يُمكن استثماره في المنتخبات الوطنية.

