الرياضة

كريم رمزي عن تعيين محمد شوقي: الأهلي ربح كادرا إداريا.. وخسرنا مدرب مميز

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كريم رمزي عن تعيين محمد شوقي: الأهلي ربح كادرا إداريا.. وخسرنا مدرب مميز

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن قرار النادي الأهلي بتعيين محمد شوقي نائبًا للمدير الرياضي لشئون الفريق الأول، والذي جاء خلال الساعات القليلة الماضية.

كريم رمزي عن تعيين محمد شوقي: الأهلي ربح كادرا إداريا.. وخسرنا مدرب مميز

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: محمد شوقي اسم كبير رغم صغر سنه وثقف وعلم نفسه وأحد أهم الكوادر الرياضية وأصبح لديه القدرة على النجاح في أي منصب خاصة مع شخصيته القوية.

وتابع رمزي: محمد شوقي سينجح بسبب قربه من السوشيال ميديا وبسبب اقتراب سنه من اللاعبين بجانب قدراته الفنية المميزة وقدراته الشخصية التي تؤهله للتعامل مع اللاعبين.

وواصل كريم رمزي: كنت أرى أن محمد شوقي أحد أهم الكوادر الفنية في مصر بعدما برز اسمه مع المدربين الأجانب والذين أشادوا به.

واختتم كريم رمزي: الأهلي كسب مدير كرة أو نائب مدير رياضي لشئون فريق الكرة، والأحمر كسب كادر إداري جيد لكننا نخسر كادر تدريبي واعد وكان يُمكن استثماره في المنتخبات الوطنية.
 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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