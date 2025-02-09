نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة اشبيلية في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الاسباني الممتاز.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة اشبيلية في الليجا

يحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره إشبيلية اليوم على ملعب" رامون سانشيز بيزخوان" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم الإسبانيه عن تشكيل برشلونة أمام إشبيلية اليوم

ومن المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: كاسادو، جافي، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

يدخل الفريق الكتالوني المباراة وهو المركز الثالث برصيد 45 نقطة بينما إشبيلية في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة