نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خاص".. أزمة في الأهلي بسبب إصابة بن شرقي في مران اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مفاجأة بسبب إصابة المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، المنضم حديثًا للقلعة الحمراء.

أزمة في الأهلي بسبب إصابة بن شرقي في مران اليوم

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، أن أشرف بن شرقي يتواجد الآن في مران الأهلي على ملعب التتش بالجزيرة، لكنه لم يشارك بأي شكل في مران الفريق الجماعي أو على الأقل جزء من التدريبات بالكرة.

وأضاف المصدر، أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الأمامية ووضع رباط على قدمه، وسيكتفي بالجري حول الملعب مع ياسر إبراهيم، وفقًا للبرنامج المحدد من الجهاز الطبي للفريق.

وتابع، أن اللاعب بالفعل مصاب في العضلة الأمامية ولم يتحدد موعد عودته، مما يتسبب في أزمة لدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها بعد غد الثلاثاء على استاد السلام، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

