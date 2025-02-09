يلا شوت بلس.. لينك مباشر مشاهدة مباراة فالنسيا ضد ليجانيس في مواجهة قوية بالدوري الإسباني بث مباشر الآن

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رياض - احمد صلاح - تتجه الأنظار الآن مساء اليوم الأحد 9 فبراير 2025، إلى ملعب ميستايا، حيث يستضيف فالنسيا نظيره ليجانيس في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني. يسعى فالنسيا لتعزيز موقعه في جدول الترتيب وتحقيق انتصار مهم أمام خصم لا يستهان به، فيما يأمل ليجانيس في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في صراع البقاء.

البث المباشر هنا بعد قليل الساعة 6.15 بتوقيت مكة المكرمة

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة فالنسيا وليجانيس في التوقيتات التالية:

- 6:15 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت.

- 5:15 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

- 4:15 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

- 7:15 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ويمكن متابعة اللقاء عبر قناة beIN SPORTS HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في المنطقة العربية.

فالنسيا يسعى لاستعادة بريقه

يدخل فالنسيا المباراة وعينه على النقاط الثلاث لتعويض نتائجه المتذبذبة في الأسابيع الأخيرة. ويأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور للعودة إلى سكة الانتصارات وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، خاصة أن المنافسة على المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية لا تزال مفتوحة.

ويعتمد المدرب روبن باراخا على مجموعة من اللاعبين المميزين، وفي مقدمتهم المهاجم المخضرم هوجو دورو، والجناح السريع دييغو لوبيز، إلى جانب قائد الفريق خوسيه جايا، الذين يمثلون العمود الفقري لتشكيلة الخفافيش.

ليجانيس يبحث عن المفاجأة

على الجانب الآخر، يدخل ليجانيس المواجهة بطموح تحقيق مفاجأة أمام أحد الأندية العريقة في الليغا. الفريق، الذي يصارع للهروب من منطقة الهبوط، يعلم جيدًا أن أي نقطة خارج ملعبه ستكون مكسبًا مهمًا في مشواره هذا الموسم.

ويراهن المدرب كارلوس مارتينيز على اللعب بأسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي قد تربك حسابات فالنسيا.

التشكيلة المتوقعة للفريقين

من المتوقع أن يدخل فالنسيا اللقاء بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

- خط الدفاع: فولتير، جابرييل باوليستا، موسكيرا، جايا

- خط الوسط: بوبلو غونزاليس، بيبيلو، أندريه ألميدا

- خط الهجوم: دييغو لوبيز، هوجو دورو، فران بيريز

بينما قد يبدأ ليجانيس اللقاء بتشكيلة تضم:

- حراسة المرمى: دييجو كوندي

- خط الدفاع: خوان مونيوز، خورخي سايز، ميغيل مارتينيز، جاستن كالفو

- خط الوسط: روبن بيريز، نداي، ألفارو جارسيا

- خط الهجوم: بوردالاس، نيمانيا رادويا، سيزار فيريرو

المواجهة بالأرقام.. فالنسيا يتفوق تاريخيًا

يحمل تاريخ المواجهات بين الفريقين أفضلية واضحة لفالنسيا، حيث سبق أن التقيا في 10 مباريات في الليغا، فاز الخفافيش في 7 مواجهات، بينما انتصر ليجانيس في مباراتين، وانتهى لقاء واحد بالتعادل.

تحديات الفريقين قبل المواجهة

يعاني فالنسيا من بعض الغيابات بسبب الإصابات، لكنه يملك دكة بدلاء قوية قادرة على تعويض أي غياب. في المقابل، يأمل ليجانيس في الخروج بأقل الخسائر من ملعب ميستايا، خاصة أن الفريق لا يمر بفترة جيدة من الناحية الهجومية.

من يحسم المواجهة؟