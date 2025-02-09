تتواصل فعاليات «اكتشف عُمان 70.3 الرجل الحديدي» حيث أقيم امس الاول سباقان للنساء والأطفال، وشهدت المنافسات تحديًا قويًا بين المشاركين وسط أجواء رياضية حماسية وحضور جماهيري على طول ساحل شاطئ القرم. وفي سباق النساء لمسافة 5 كيلومترات، تألقت جرايسي والترز بتحقيق المركز الأول بزمن 00:20:44 ، فيما جاءت إيمي كلارك في المركز الثاني بزمن 00:21:07، وحلت زهرية هاشمي في المركز الثالث بزمن 00:21:37 أما في سباق الأطفال فقد كانت الأجواء مليئة بالحيوية والتشجيع، حيث أظهر الأطفال المشاركون عزيمة وإصرارًا على إنهاء السباق بروح رياضية عالية. وقد ساهم الحدث في تعزيز الثقافة الرياضية لدى الأجيال الناشئة، وتحفيزهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية المستقبلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام سباق النساء ضمن «اكتشف عمان 70.3 الرجل الحديدي» بشاطئ القرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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