اعتماد تشكيل اللجنة الرئيسية للبطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية برئاسة موسى البلوشي

بمشاركة 11 منتخبا للرجال و 4 للسيدات

24 فبراير.. سحب قرعة البطولة ومنتخبنا يبدأ مرحلة الإعداد مارس المقبل

كتب ـ خالد الجلنداني :

اعتمد مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب تشكيل اللجنة الرئيسية للبطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات لعام 2025م - تصفيات كاس العالم للرجال والسيدات لكرة اليد الشاطئية لعام 2026م التى تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 1 إلى 10 مايو 2025م بمشاركة 11 منتخبا للرجال و4 منتخبات للسيدات.

يترأس اللجنة الرئيسية موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيسا للجنة وسعود بن بدر أمبوسعيدي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب نائبا لرئيس اللجنة وسالم بن خلفان السعدي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد مديرا للبطولة والدكتور عامر بن حميد الطوقي مدير دائرة الهيئات الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب رئيسا للجنة الخدمات والملاعب ونصر بن حمد الحسني عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد نائبا لرئيس اللجنة ومحمد بن سليمان الظهوري عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيسا للجنة العلاقات العامة واياد بن سالم الشنفري عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد نائبا لرئيس اللجنة والدكتور سالم الغيلاني مدير دائرة الطب الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب رئيسا للجنة الطبية وسعيد بن علي الحوسني القائم بأعمال الأمين العام بالاتحاد مقررا للجنة الرئيسية، عبير بنت عيسى الزدجالية عضوة مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد مشرفة على مباريات السيدات بالبطولة.

وتعد هذا المرة الثانية التي تستضيف السلطنة البطولة الآسيوية الشاطئية حيث كانت المرة الأولى عام 2015م وحقق فيها منتخبنا المركز الثاني خلف المنتخب القطري الذي توج باللقب، كما استضافت سلطنة عمان كأس العالم لكرة اليد الشاطئية عام 2012 م بالمدينة الرياضية بالمصنعة.

سحب قرعه البطولة

حدد الاتحاد العماني لكرة اليد واللجنة المنظمة وبالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة اليد يوم 24 فبراير الجاري موعدا لسحب قرعة البطولة الآسيوية العاشره للرجال والسيدات لكرة اليد الشاطئية مسقط 2025م وذلك في الساعة الثانية عشرة ظهراً بفندق سيتي سيزن الخوير، حيث يشارك في بطولة الرجال 11 منتخبا آسيويا وهي سلطنة عمان وقطر وإيران والسعودية والعراق والأردن وباكستان والمالديف وهونج كونج والفلبين والهند وسيتم تقسيم المنتخبات العشرة على مجموعتين، حيث سيكون منتخبنا وصيف البطولة التاسعة والمستضيف على رأس المجموعة الأولى والمنتخب القطري بطل النسخة الماضية على رأس المجموعة الثانية ويتم توزيع باقي المنتجات على مجموعتين بواقع 5 منتخبات في مجموعة و 6 في مجموعة تلعب دوري من دور واحد في المرحلة الأولى يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور النصف النهائي يتأهل منها إلى كأس العالم المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني، كما يشارك في بطولة السيدات 4 منتخبات وهي فيتنام والفلبين وهونج كونج والهند ويصعد منها أيضا منتخبان إلى كأس العالم المقبلة.

مرحلة إعداد منتخبنا

يبدأ منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية مرحلة إعداده للبطولة الخليجية الشاطئية التى تستضيفها سلطنة عمان والبطولة الآسيوية العاشرة بعد ختام دوري الدرجة الأولى ومسابقة درع الوزارة الرابع عشر في شهر مارس المقبل ويتكون الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا من المدرب الوطني حمود بن سالم الحسني و جابر بن يعقوب البلوشي مساعد المدرب وسعيد بن علي الحوسني مدير المنتخب وطالب بن أفندي البلوشي اداري المنتخب. الجديد بالذكر بأن منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية احتل المركز الثاني في البطولة الآسيوية التاسعة التى أقيمت في جزيرة بالي الاندونيسية وتأهل إلى كأس العالم الشاطئية بالصين عام 2024م. وحصد منتخبنا العديد من الانجازات خلال مسيرته والتي بدأت منذ عام 2004 منها الحصول على المركز الأول في البطولة الآسيوية الأولى التى استضافتها مسقط 2004 والتأهل إلى كأس العالم بالغردقه عام 2004 و تحقيق المركز الرابع في كأس العالم الشاطئية التى أقيمت في تايبيه الصين عام 2009 وتحقيق المركز الرابع في دورة الألعاب الآسيوية الثانية التى استضافتها مسقط عام 2010 وتحقيق المركز الثاني في البطولة الآسيوية التى أقيمت في مسقط عام 2011 والتأهل إلى كأس العالم التى استضافتها المدينة الرياضية بالمصنعة عام 2012 وحصد فيها المنتخب المركز الثامن، كما حصل على المركز الثاني في البطولة الآسيوية التى أقيمت هونج كونج عام 2013 والتأهل إلى كأس العالم بالبرازيل عام 2014 كما احتل المنتخب في المركز الثاني في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية بوكت عام 2014 ونال أيضا المركز الثاني في البطولة الآسيوية التي أقيمت في مسقط عام 2015 وتأهل المنتخب لكأس العالم بالمجر 2016 واحتل فيها المركز السابع، كما حصل على المركز الثاني في البطولة الخليجية الشاطئية بقطر عام 2015 والمركز الثاني في البطولة الآسيوية بفيتام 2016 والتأهل إلى كأس العالم في تايلاند عام 2017 ، كما تأهل منتخبنا إلى كأس العالم التي أقيمت في روسيا 2018 ، وحقق فيها المركز التاسع وكان آخر إنجاز لمنتخبنا في البطولة الآسيوية السابعه بالصين عام 2019 وحقق فيها المركز الثاني والتأهل إلى كأس العالم بإيطاليا عام 2020 والتى لم تقم بسبب جائحة فيروس كورونا وحقق المركز الثاني في البطولة الاسيوية التاسعة التي اقيمت بجزيرة بالي الاندونيسية عام 2023 م والتأهل الى كأس العالم الحادية عشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والنساء بمدينة بينجتان الصين الشَّعبية 2024 م .