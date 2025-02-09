كتب ــ عبدالله الجرداني : خطف سامي السليمي لاعب منتخبنا الوطني البارالمبي للدراجات اليدوية لذوي الإعاقه برونزية سباق ضد الساعة لمسافة 20 كلم في بطوله آسيا الثالثة عشرة المقامة بجمهوريه تايلند، ونجح لاعب المنتخب الوطني سامي السليمي في خطف المركز الثالث للسباق الذي سجل منافسة قوية بين ابطال آسيا للدراجات اليدوية من تايلاند والهند وسنغافورا والامارات العربية المتحدة. وأشاد منصور بن سلطان الطوقي رئيس اللجنة البارالمبية العمانية بالإنجاز الذي حققه اللاعب وقال: استطاع بطلنا انتزاع الميدالية البرونزية رغم الاستعدادات المتواضعة التي سبقت البطولة، وهذا يؤكد إرادة اللاعب وحرصه الكبير لاعتلاء منصات التتويج، وتمكن اللاعب منافسة افضل دراجي آسيا خبرة واستعدادا، موضحا أن ما حققه اللاعب امتداد للإنجازات التي حققها البطل لسلطنة عمان في بطولات سابقة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السليمي يخطف برونزية سباق ضد الساعة فـي بطولة آسيا للدراجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.