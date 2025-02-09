الدراج النيذرلاندي أولاف كوي يفوز بالمرحلة الأولى لطواف عمان والتشيكي بيتنر وصيفا

اليوم.. المرحلة الثانية لمسافة 203 كيلومترات

خطف الدرَّاج النيذرلاندي أولاف كوي من فريق فيسما لقب سباق المرحلة الأولى من طواف عُمان للدرَّاجات الهوائية، والذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع الاتحاد العُماني للدراجات الهوائية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة الأخرى، وجاء في المركز الثاني الدرَّاج التشيكي بيتنر، وحلَّ الدرَّاج النرويجي بليكرا في المركز الثالث، وحصل على القميص الأحمر الدرَّاج أولاف كوي، بينما حصل على القميص الذهبي الدرَّاج كين ريتشارد، وحصل على القميص الأخضر الدرَّاج أولاف كوي، أما القميص الأبيض فحصل عليه الدرَّاج أولاف كوي. وأقيم ختام المرحلة الأولى من الطواف برعاية سعادة الشيخ طلال بن سيف الحوسني والي قريات بمتنزه هوية نجم بولاية قريات.

وأعطى انطلاق المرحلة الأولى والتي بلغت مسافتها 170 كيلومترًا، سيف بن سباع الرشيدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني للدرَّاجات الهوائية، والبداية كانت من ولاية بوشر وبالتحديد من أمام كليَّة مسقط ثم التوجُّه إلى دوار مستشفى مسقط ثم مواصلة الطريق بين الكليَّات حتى إشارات مرور مجمَّع بوشر والانعطاف يمينًا عند مسجد الأمين مرورًا بمسجد الأمين والاتجاه نحو الخوير/‏ القرم، ثم الاتجاه نحو القرم ثم مدينة السُّلطان قابوس والنزول عند الجسر تقاطع رقم 3 عند محطة المها والرجوع إلى الشارع السريع باتجاه عقبة بوشر، ثم طريق بوشر العامرات ثم إشارات مرور المحج العامرات والاتجاه يمينًا إلى دوار مركز شُرطة العامرات والاتجاه يسارًا نحو قريات وصولًا إلى تقاطع فنس ثم النزول إلى الأسفل نحو شاطئ فنس إلى نهاية المرحلة عند هوية نجم.

المرحلة الثانية

وتنطلق صباح اليوم الأحد المرحلة الثانية من «طواف عُمان الدولي 2025» للدرَّاجات الهوائية، الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع الاتحاد العُماني للدرَّاجات الهوائية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة الأخرى، وستكون بداية انطلاق المرحلة، التي تبلغ مسافتها 203 كيلومترات، من أمام قلعة الرستاق، ثم طريق الرستاق - العوابي - نخل، ثم التوجّه إلى وادي المعاول، والانعطاف يمينًا إلى قرية اللاجال، ثم التوجّه يمينًا إلى طريق فنجاء، ثم دخول سوق فنجاء إلى طريق سيح الأحمر 15 الرسيل، ثم إلى دوار برج الصحوة مرورًا بطريق المرتفعة، ثم إلى شارع معسكر المرتفعة، ثم إلى إشارات المرور عند بنك مسقط، ثم شارع 99، والاتجاه إلى اليمين عند إشارات المرور بالجامع الأكبر بالغبرة، ثم إلى طريق الأنصب والنزول إلى طريق مسقط السريع بوشر، ثم الانعطاف يمينًا إلى شارع الجبل «بوشر - العامرات»، إلى المحج، طريق 17، إلى وادي عدي، والاتجاه إلى روي، ثم إلى دوار روي، والاتجاه يمينًا إلى إشارات المرور عند فندق شيراتون، ثم يمينًا إلى الوادي الكبير «شارع البستان»، إلى دوار البستان، ثم العودة والدخول يمينًا باتجاه صعدة قنتب، ثم الاتجاه نحو دوار فندق ومنتجع شنجريلا، والاتجاه يمينًا إلى يتي، وصعود مرتفعات يتي حيث النهاية.