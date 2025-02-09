نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة الونش وموقفه من اللحاق بمباراة فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

آخر تطورات إصابة الونش وموقفه من اللحاق بمباراة فاركو



وبعد ذلك واصل اللاعب برنامجه التأهيلي بخوض تدريبات خاصة في ملعب النادي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.



وكان "الونش" تعرض لوعكة صحية أبعدته عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب

