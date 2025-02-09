نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن سبورت يستعير أحمد ايمن منصور من المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع أحمد ايمن منصور لاعب النادي المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

مودرن سبورت يستعير أحمد ايمن منصور من المصري البورسعيدي

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لفريق مودرن سبورت في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.

وتألق أحمد أيمن منصور والذي يُعد أحد مواهب الناشئين بالزمالك، مع أندية المصري والزمالك وبيراميدز.

