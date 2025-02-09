نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد اشبيلية اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الاسباني الممتاز

يحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره إشبيلية اليوم على ملعب" رامون سانشيز بيزخوان" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم بأنحاء العالم عن تردد القنوات الفضائية الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني الممتاز

تردد القنوات الفضائية الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية



تُذاع مباراة برشلونة وإشبيلية عبر شاشة قناة beIN sports HD1 والتردد الآتي " 11013"

يدخل الفريق الكتالوني المباراة وهو المركز الثالث برصيد 45 نقطة بينما إشبيلية في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة

